Football Friday Nite: Week 7

PREP FOOTBALL
Akr. Coventry 42, Streetsboro 16
Akr. Hoban 49, Parma Padua 10
Amanda-Clearcreek 24, Bloom-Carroll 19
Archbold 21, Liberty Center 12
Aurora 22, Medina Highland 21
Austintown Fitch 35, Ashtabula Lakeside 0
Bay Village Bay 51, Parma Normandy 0
Beallsville 53, Hannan, W.Va. 6
Bellevue 28, Sandusky Perkins 6
Bellville Clear Fork 41, Galion 0
Beverly Ft. Frye 36, Barnesville 0
Bryan 49, Delta 7
Byesville Meadowbrook 34, Belmont Union Local 12
Cadiz Harrison Cent. 41, Richmond Edison 0
Carey 45, New Washington Buckeye Cent. 0
Castalia Margaretta 30, Sandusky St. Mary 0
Centerville 42, Lebanon 21
Chagrin Falls 56, Beachwood 14
Cin. Elder 42, Cin. Moeller 14
Cin. St. Xavier 42, Cin. La Salle 7
Cin. Sycamore 24, Hamilton 13
Circleville 32, Circleville Logan Elm 0
Clarksville Clinton-Massie 79, Mt. Orab Western Brown 14
Cle. Collinwood 22, Cle. John Adams 18
Cle. Glenville 54, Cle. JFK 8
Cle. Whitney Young 28, Cle. Lincoln W. 8
Clyde 42, Tiffin Columbian 0
Cols. DeSales 28, Trenton Edgewood 3
Cols. Hartley 42, Cols. Ready 10
Columbiana 47, Wellsville 13
Dalton 40, Apple Creek Waynedale 14
Danville 41, Cardington-Lincoln 6
Day. Thurgood Marshall 51, Cin. Hughes 12
DeGraff Riverside 32, McGuffey Upper Scioto Valley 0
Delphos Jefferson 20, Bluffton 14
Dover 52, Cambridge 7
Dublin Coffman 35, Grove City Cent. Crossing 0
Dublin Jerome 34, Delaware Hayes 13
E. Palestine 55, Leetonia 7
Edgerton 56, Antwerp 13
Fairfield 48, Cin. Oak Hills 7
Genoa Area 56, Elmore Woodmore 0
Germantown Valley View 55, Monroe 7
Grafton Midview 55, Westlake 6
Granville 42, Johnstown Northridge 0
Hamilton Badin 31, Day. Carroll 0
Harbor Creek, Pa. 16, Conneaut 14
Haviland Wayne Trace 33, Holgate 0
Heath 48, Utica 7
Hicksville 35, Defiance Tinora 0
Hilliard Bradley 42, Cols. Watterson 0
Hilliard Darby 45, Thomas Worthington 14
Hubbard 54, Jefferson Area 14
Hudson 45, Cuyahoga Falls 7
Independence 38, Gates Mills Hawken 8
John Marshall, W.Va. 48, Vincent Warren 6
Kettering Alter 56, Cin. Purcell Marian 6
Kettering Fairmont 62, W. Carrollton 0
Kirtland 42, Middlefield Cardinal 0
LaGrange Keystone 65, Sheffield Brookside 10
Leavittsburg LaBrae 48, Newton Falls 7
Leipsic 46, Vanlue 6
Lisbon David Anderson 48, Toronto 12
London 50, Cols. Grandview Hts. 8
Malvern 44, Lore City Buckeye Trail 14
Marietta 46, Warsaw River View 0
Marion Elgin 66, Dola Hardin Northern 18
Marion Pleasant 42, Delaware Buckeye Valley 17
Marysville 27, Galloway Westland 6
Massillon Perry 38, Green 0
Mayfield 42, Madison 8
McDonald 48, Mineral Ridge 6
Medina Buckeye 28, Sullivan Black River 12
Metamora Evergreen 30, Hamler Patrick Henry 13
Middletown Madison Senior 31, Carlisle 14
Millbury Lake 21, Fostoria 14
Mogadore 35, Ravenna SE 3
Morral Ridgedale 46, Elyria Open Door 0
NDCL 45, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 7
Navarre Fairless 21, Wooster Triway 14
New Albany 40, Newark 6
New Concord John Glenn 75, McConnelsville Morgan 8
New Richmond 47, Batavia 7
Northwood 64, Lakeside Danbury 0
Norwood 45, Cin. N. College Hill 8
Oak Harbor 21, Huron 14
Orwell Grand Valley 27, Windham 18
Ottawa-Glandorf 48, Defiance 12
Pemberville Eastwood 39, Tontogany Otsego 0
Peninsula Woodridge 56, Mogadore Field 6
Philo 42, Coshocton 14
Pickerington Cent. 14, Lancaster 13
Pickerington N. 49, Grove City 7
Piqua 42, Greenville 7
Portsmouth 34, Chesapeake 14
Portsmouth W. 38, Lucasville Valley 7
Rocky River 31, Parma Hts. Valley Forge 14
Rocky River Lutheran W. 41, Brooklyn 0
Rootstown 38, Youngs. Valley Christian 0
Rossford 42, Bloomdale Elmwood 0
Shelby 43, Milan Edison 0
Sidney Lehman 77, Waynesfield-Goshen 14
Spencerville 38, Columbus Grove 14
Spring. Shawnee 21, Spring. Kenton Ridge 3
St. Marys Memorial 49, Lima Bath 0
Steubenville 37, Youngs. Ursuline 6
Tol. Whitmer 52, Oregon Clay 3
Tol. Woodward 14, Tol. Waite 12
Troy 36, Vandalia Butler 20
Van Buren 27, Cory-Rawson 7
W. Jefferson 28, Mechanicsburg 0
W. Unity Hilltop 18, Tol. Ottawa Hills 0
West Salem Northwestern 37, Rittman 0
Whitehouse Anthony Wayne 31, Perrysburg 22
Xenia 28, Riverside Stebbins 14
Zanesville Maysville 60, Zanesville W. Muskingum 6