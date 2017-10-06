Football Friday Nite: Week 7

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PREP FOOTBALL

Akr. Coventry 42, Streetsboro 16

Akr. Hoban 49, Parma Padua 10

Amanda-Clearcreek 24, Bloom-Carroll 19

Archbold 21, Liberty Center 12

Aurora 22, Medina Highland 21

Austintown Fitch 35, Ashtabula Lakeside 0

Bay Village Bay 51, Parma Normandy 0

Beallsville 53, Hannan, W.Va. 6

Bellevue 28, Sandusky Perkins 6

Bellville Clear Fork 41, Galion 0

Beverly Ft. Frye 36, Barnesville 0

Bryan 49, Delta 7

Byesville Meadowbrook 34, Belmont Union Local 12

Cadiz Harrison Cent. 41, Richmond Edison 0

Carey 45, New Washington Buckeye Cent. 0

Castalia Margaretta 30, Sandusky St. Mary 0

Centerville 42, Lebanon 21

Chagrin Falls 56, Beachwood 14

Cin. Elder 42, Cin. Moeller 14

Cin. St. Xavier 42, Cin. La Salle 7

Cin. Sycamore 24, Hamilton 13

Circleville 32, Circleville Logan Elm 0

Clarksville Clinton-Massie 79, Mt. Orab Western Brown 14

Cle. Collinwood 22, Cle. John Adams 18

Cle. Glenville 54, Cle. JFK 8

Cle. Whitney Young 28, Cle. Lincoln W. 8

Clyde 42, Tiffin Columbian 0

Cols. DeSales 28, Trenton Edgewood 3

Cols. Hartley 42, Cols. Ready 10

Columbiana 47, Wellsville 13

Dalton 40, Apple Creek Waynedale 14

Danville 41, Cardington-Lincoln 6

Day. Thurgood Marshall 51, Cin. Hughes 12

DeGraff Riverside 32, McGuffey Upper Scioto Valley 0

Delphos Jefferson 20, Bluffton 14

Dover 52, Cambridge 7

Dublin Coffman 35, Grove City Cent. Crossing 0

Dublin Jerome 34, Delaware Hayes 13

E. Palestine 55, Leetonia 7

Edgerton 56, Antwerp 13

Fairfield 48, Cin. Oak Hills 7

Genoa Area 56, Elmore Woodmore 0

Germantown Valley View 55, Monroe 7

Grafton Midview 55, Westlake 6

Granville 42, Johnstown Northridge 0

Hamilton Badin 31, Day. Carroll 0

Harbor Creek, Pa. 16, Conneaut 14

Haviland Wayne Trace 33, Holgate 0

Heath 48, Utica 7

Hicksville 35, Defiance Tinora 0

Hilliard Bradley 42, Cols. Watterson 0

Hilliard Darby 45, Thomas Worthington 14

Hubbard 54, Jefferson Area 14

Hudson 45, Cuyahoga Falls 7

Independence 38, Gates Mills Hawken 8

John Marshall, W.Va. 48, Vincent Warren 6

Kettering Alter 56, Cin. Purcell Marian 6

Kettering Fairmont 62, W. Carrollton 0

Kirtland 42, Middlefield Cardinal 0

LaGrange Keystone 65, Sheffield Brookside 10

Leavittsburg LaBrae 48, Newton Falls 7

Leipsic 46, Vanlue 6

Lisbon David Anderson 48, Toronto 12

London 50, Cols. Grandview Hts. 8

Malvern 44, Lore City Buckeye Trail 14

Marietta 46, Warsaw River View 0

Marion Elgin 66, Dola Hardin Northern 18

Marion Pleasant 42, Delaware Buckeye Valley 17

Marysville 27, Galloway Westland 6

Massillon Perry 38, Green 0

Mayfield 42, Madison 8

McDonald 48, Mineral Ridge 6

Medina Buckeye 28, Sullivan Black River 12

Metamora Evergreen 30, Hamler Patrick Henry 13

Middletown Madison Senior 31, Carlisle 14

Millbury Lake 21, Fostoria 14

Mogadore 35, Ravenna SE 3

Morral Ridgedale 46, Elyria Open Door 0

NDCL 45, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 7

Navarre Fairless 21, Wooster Triway 14

New Albany 40, Newark 6

New Concord John Glenn 75, McConnelsville Morgan 8

New Richmond 47, Batavia 7

Northwood 64, Lakeside Danbury 0

Norwood 45, Cin. N. College Hill 8

Oak Harbor 21, Huron 14

Orwell Grand Valley 27, Windham 18

Ottawa-Glandorf 48, Defiance 12

Pemberville Eastwood 39, Tontogany Otsego 0

Peninsula Woodridge 56, Mogadore Field 6

Philo 42, Coshocton 14

Pickerington Cent. 14, Lancaster 13

Pickerington N. 49, Grove City 7

Piqua 42, Greenville 7

Portsmouth 34, Chesapeake 14

Portsmouth W. 38, Lucasville Valley 7

Rocky River 31, Parma Hts. Valley Forge 14

Rocky River Lutheran W. 41, Brooklyn 0

Rootstown 38, Youngs. Valley Christian 0

Rossford 42, Bloomdale Elmwood 0

Shelby 43, Milan Edison 0

Sidney Lehman 77, Waynesfield-Goshen 14

Spencerville 38, Columbus Grove 14

Spring. Shawnee 21, Spring. Kenton Ridge 3

St. Marys Memorial 49, Lima Bath 0

Steubenville 37, Youngs. Ursuline 6

Tol. Whitmer 52, Oregon Clay 3

Tol. Woodward 14, Tol. Waite 12

Troy 36, Vandalia Butler 20

Van Buren 27, Cory-Rawson 7

W. Jefferson 28, Mechanicsburg 0

W. Unity Hilltop 18, Tol. Ottawa Hills 0

West Salem Northwestern 37, Rittman 0

Whitehouse Anthony Wayne 31, Perrysburg 22

Xenia 28, Riverside Stebbins 14

Zanesville Maysville 60, Zanesville W. Muskingum 6

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